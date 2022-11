விடுதலை படத்துக்கு என்ட் கார்டு போட்ட வெற்றிமாறன்… அப்போ ரிலீஸ் தேதி எப்போன்னு அப்டேட் கிடையாதா?

சென்னை: வெற்றிமாறன் இயக்கும் விடுதலை திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக உருவாகி வருகிறது.

விஜய் சேதுபதி, சூரி, கெளதம் மேனன், பிரகாஷ் ராஜ், ராஜீவ் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் விடுதலை படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

விடுதலை ஷுட்டிங் வேகமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது இந்தப் படத்துக்கு வெற்றிமாறன் என்ட் கார்டு போட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வெள்ளாவிதான் வச்சித்தான் வெளுத்தாய்ங்கள வரிகள கேக்கும்போது காண்டாகுது... வெற்றிமாறன் பளிச் பேட்டி

English summary

Vetrimaran's Viduthalai film will be released in two parts. Ilayaraja is composing the music for this film. In this case, the Viduthalai film shooting has finally wrapped up. This film's first part is most likely to release in theatres on January 26.