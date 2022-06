கல்யாணத்துக்கு எங்கள கூப்பிடல... விக்னேஷ் சிவனின் பெரியம்மா வேதனை

சென்னை : விக்னேஷ் சிவன் தனது திருமணத்திற்கு தங்களை கூப்பிடவில்லை என அவரின் பெரியம்மா வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார். இவரின் பேட்டி மீடியாவில் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் மகாபலிபுரத்தில் உள்ள தனியார் ரிசார்ட்டில் மிக பிரம்மாண்டமாக இன்று நடைபெற்றது. திரை பிரபலங்கள், நண்பர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

மிகுந்த பாதுகாப்புடன், மிக பிரம்மாண்டமாக இந்த திருமணம் நடைபெற்றது. 27 வகையான விருந்து, ஆதரவாளர்கள் ஒரு லட்சம் பேருக்கு கல்யாண சாப்பாடு என தடபுடலாக நடந்து வருகிறது. நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் பற்றிய தகவல் தான் ஹாட் டாப்பிக்காக இருந்து வருகிறது.

நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன் திருமணம்...அஜித் சார்பில் பங்கேற்ற மனைவி ஷாலினி

English summary

Vignesh Shivan's aunty said that vignesh shivan didn't invite her family. She said that he didn't know the real reason. Meanwhile if they come her home for after marriage they are ready to welcome the couple.