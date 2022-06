நயனுக்கு வைர, மரத நகைகள் பரிசளித்த விக்கி...பதிலுக்கு நயன் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தார் தெரியுமா?

சென்னை : நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் பிரம்மாண்ட திருமணம் பற்றிய பேச்சு தான் கடந்த சில நாட்களாக மீடியாக்களில் ஹாட் டாப்பிக்காக பேசப்பட்டு வருகிறது.

இந்த திருமணம் பற்றிய வெளியாகி வரும் ஒவ்வொரு தகவலும் ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகிறது. இதுவரை யாருடைய திருமணத்திலும் இல்லாத அளவிற்கு பார்கோடு சரி பார்க்கப்பட்ட பிறகே விஐபி.,க்கள் முதல் அனைவரும் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

வெறும் வார்த்தையில் மட்டும் பிரம்மாண்டம் அல்லது நிஜமாகவே நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் செம பிரம்மாண்டமாக தான் நடத்தப்பட்டுள்ளது. நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும் திருமணத்திற்காக மாறி மாறி கொடுத்துக் கொண்ட பரிசு தான் இதற்கு உதாரணம்.

விதிமீறி போட்டோஷுட்.. நயன்தாரா -விக்னேஷ் சிவன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு!

English summary

Vignesh shivan gifted costly jewels to Nayanthara as wedding gift. These jewels fully made up of diamond, pearl and costly germs. Meanwhile Nayahthara gifter 20 crore worth bangalow to Vignesh Shivan and 30 pieces of gold jewels to Vignesh shivan's sister Aishwarya.