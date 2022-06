இந்து முறைப்படி தான் நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன் திருமணம்...அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

சென்னை : திருமணத்திற்கு பிறகு தானும், நயன்தாராவும் என்ன பிளான் வைத்திருக்கிறோம், என்ன செய்ய போகிறோம் என அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று அறிவித்துள்ளார் டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவன்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோரின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. மகாபலிபுரத்தில் உள்ள தனியார் ரிசார்ட்டில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் திருமணத்திற்கு முன்பாக பத்திரிக்கையாளர்களை அழைத்து, அதிகாரப்பூர்வமாக திருமணம் பற்றிய தகவலை விக்னேஷ் சிவன் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Vignesh Shivan meets press and officially announced that he will going to marry Nayanthara on June 9th. He also explained their marriage plan. After his press meet, immediately VigneshShivan, #Nayanthara, #GVM, #Netflix hastags becomes trending in twitter.