சர்ச்சைக்கு முடிவு கட்டிய விக்னேஷ் சிவன்...திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு மன்னிப்பு கடிதம்

சென்னை : திருமணம் முடிந்த கையோடு நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி சர்ச்சையில் சிக்கிய நிலையில், அதற்கு முடிவு கட்டும் விதமாக விளக்கமாக மன்னிப்பு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளார் விக்னேஷ் சிவன்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனுக்கு மிக பிரம்மாண்டமாக ஜுன் 9 ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் திருமணம் நடைபெற்றது. ரஜினி, ஷாருக்கான், விஜய் உள்ளிட்ட ஏராளமான பிரபலங்கள் நேரில் வந்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர். நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் பற்றி பல தகவல்கள் வெளியாகி அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்து வருகிறது.

திருமணம் முடிந்ததும் அடுத்து என்ன பிளான் வைத்துள்ளார்கள், ஹனுமூன் எங்கு செல்ல போகிறார்கள் என அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இன்று நடைபெறும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் என்ன அறிவிப்பு வெளியிட போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி கோயிலில் செருப்பு அணிந்து போட்டோஷூட்.. நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவனுக்கு குவியும் கண்டனங்கள்!

English summary

After spreading controversy on wearing footwears in restricted area near Tirupathi temple, Vignesh Shivan sent apology letter to Tirupathi Devesthanam. He said that this was mistakenly happened. On that situation they didn't awared of wearing footwear.