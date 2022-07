கல்யாணம் முடிந்து ஒரு மாசமாச்சு..அன்சீன் அசத்தல் போட்டோக்களை வெளியிட்டு கொண்டாடிய விக்னேஷ் சிவன்

சென்னை : விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா திருமணம் பற்றிய பேச்சுக்கள் தான் கடந்த சில வாரங்களாக ஹாட் டாப்பிக்காக பேசப்பட்டு வந்தது. அதற்கு பிறகு விக்ரம் பட வசுல் சாதனை, பொன்னியின் செல்வன் ஆகியவற்றில் ரசிகர்கள் கவனத்தை செலுத்தினர்.

ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் 7 ஆண்டுகள் காதலுக்கு பிறகு ஜுன் 9 ம் தேதி திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களின் திருமண தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு பலரும் இவர்களின் திருமணம் பற்றிய தகவல்களை அறிய அதிக ஆர்வம் காட்டினர்.

மாமல்லபுரத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக, அதே சமயம் பல கட்டுப்பாடுகளுடன் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களின் திருமணத்தில் ரஜினி, விஜய், ஷாருக்கான், மணிரத்னம், அட்லி என பல விஐபி.,க்கள் கலந்து கொண்டனர்.

Thor: Love and Thunder Review - ஆயிரம் கோடி பட்ஜெட்.. நல்ல சிஜி இருக்கு.. ஆனால், கதை எங்கப்பா?

English summary

Today Vignesh shivan - Nayanthara completed their one month of their marriage life. On this occassion Vignesh Shivan shared the photos of VIPs like Rajinikanth, Maniratnam, Shahrukh khan, Atlee who were attend their marriage.