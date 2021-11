ஹேப்பி பர்த்டே கண்மணி தங்கமே... மை எல்லாமே... நயன்தாராவுக்கு அசத்தலாக வாழ்த்து சொன்ன காதலர் விக்கி!

சென்னை: நடிகை நயன்தாராவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது காதலரான விக்னேஷ் சிவன் அசத்தலாக பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நடிகையாக வலம் வருபவர் நடிகை நயன்தாரா. ரசிகர்களால் செல்லமாக லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்றும் அழைக்கப்பட்டு வருகிறார்.

தென்னிந்திய மொழிகளில் பிஸியாக உள்ள நயன்தாரா பாலிவுட்டிலும் தடம் பதித்துள்ளார். பாலிவுட்டில் ஷாருக்கானை வைத்து அட்லி இயக்கும் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறார் நயன்தாரா.

பாலிவுட் படத்தால் தாமதித்த நயன்தாரா... தமிழ் படத்தில் இருந்து நீக்கம்.. ஆன்போர்டான மற்றொரு நடிகை!

English summary

Vignesh sivan wishes Nayanthara on her birthday. He has twitted that Happy birthday Kanmani Thangamey my ellamey.. Stay blessed and be the same unique , beautiful , powerful , strong person that u r , forever.. Cheers To a life filled with only success & happy moments.. Godbless you #HBDNayanthara.