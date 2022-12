கெடா மீசை.. கையில் காப்பு.. கருப்பு சட்டையில் கலக்கலாக ரசிகர்களை சந்தித்த விஜய்!

சென்னை: பனையூரில் இன்று மீண்டும் ரசிகர்களையும் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளையும் விஜய் சந்தித்துள்ள புகைப்படங்கள் தற்போது தீயாக பரவி வருகிறது.

கடந்த மாதம் பனையூரில் பிரியாணி விருந்தளித்து ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி இருந்தார் நடிகர் விஜய்.

இன்றும் மீண்டும் விடுபட்ட சில மாவட்ட நிர்வாகிகளை சந்திக்க விஜய் வருகிறார் என்று தெரிந்ததும் அவரை காண ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் அங்கே கூடினர்.

முதன்முறையாக இணையும் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் - ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்.. என்ன விஷயம் தெரியுமா?

English summary

Vijay again meeting with fans and his Thalapathy 67 look photos trending in social media. He wears black dress today for his meeting with fans and VMI members at Panaiyur.