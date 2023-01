Varisu vs Thunivu: பேனர்களை கிழித்து சண்டையை ஆரம்பித்த ரசிகர்கள்.. தியேட்டர் கண்ணாடியும் உடைந்தது!

சென்னை: அஜித் மற்றும் விஜய்யின் படங்கள் ஒரே நாளில் வெளியானால் நிச்சயம் பெரிய சம்பவம் வெடிக்கும் என எதிர்பார்த்ததை போலவே தற்போது திருவிழாவாக காட்சியளித்த தியேட்டர்கள் கலவர பூமியாக மாறி உள்ளன.

நடிகர் விஜய்யின் வாரிசு மற்றும் அஜித்தின் துணிவு என இரு பெரிய படங்களும் 2023ம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளன.

இரு படங்களும் சில குறைகளுடன் பல பாசிட்டிவ் அம்சங்களை கொண்டு ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகின்றன.

Thunivu Review: அடேங்கப்பா.. இப்படியொரு ஸ்பீடில் அஜித் படமா? துணிவு விமர்சனம் இதோ!

English summary

Vijay and Ajith fans teared Varisu and Thunivu banners stirs issue at theaters video shocks fans. Both the films getting mixed reviews from the critics and family audience after the FDFS shows are over.