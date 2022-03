இதயம் பலவீனமானவர்கள்... விஜய் ஆன்டனி போட்ட ட்வீட் எதுக்குன்னு தெரியுமா?

சென்னை : ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை, சர்பென்சை தொடர்ந்து அதிகரிக்க வைத்து வருகிறார் விஜய் ஆன்டனி. இதை தொடர்ந்து தக்க வைத்து வருவது, அப்படி என்னதாய்யா பண்ண போறீங்க...ஓவர் பில்டப்பா இருக்கே என அனைவரையும் கேட்க வைத்துள்ளது.

விஜய் ஆன்டனி தற்போது மழைபிடிக்காத மனிதன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் தொடர்ந்து வருகிறார். தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிய விஜய் ஆன்டனி, பிறகு நடிகர், தயாரிப்பாளர் என அவதாரம் எடுத்தார். இவர் நடித்த பிச்சசைக்காரன் படம் மிகப் பெரிய பிளாக்பஸ்டர் படமாக அமைந்தது.

English summary

Vijay Antony announced that ANTI BIKILI thema song will released today for his upcoming movie Picchaikaran 2. He requested fans to here this song with minimum sound those who had weak heart. But fans said that they are eagerly waiting to here that song.