Rashmika Mandanna: ராஷ்மிகா மந்தனா விஜய் தேவரகொண்டா நிச்சயதார்த்தம் ஓவர்.. திருமணம் எப்போது தெரியுமா?

ஹைதராபாத்: தென்னிந்திய சினிமா மற்றும் இந்திய சினிமாவில் புகழ் பெற்ற நட்சத்திரங்களான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா இடையேயான காதல் கிசுகிசுக்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. பல நாட்களாக இருவரும் நெருக்கமாக பழகி வந்த நிலையில், தற்போது குடும்பத்தினர் முன்னிலையில் நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதன் மூலம் விரைவில் இருவரும் கணவன் மனைவியாக வாழத் தயாராகி வருகின்றனர். இந்த தகவலை தெலுங்கு பிலிமி பீட் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த நிச்சயதார்த்த விழா மிகவும் தனிப்பட்ட முறையில், ரகசியமாக நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. திரையுலகைச் சேர்ந்த நெருங்கிய நண்பர்கள், உறவினர்கள் மட்டுமே இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விஜய தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகாவின் நிச்சயதார்த்தம் குறித்த தகவல்கள் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Vijay Devarakonda And Rashmika Mandanna Engagement Happend On Dussehra 2025 Marriage On 2026

நிச்சயதார்த்தம்: அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் இந்திய நட்சத்திரமாக மாறிய விஜய் தேவரகொண்டா, நேஷ்னல் கிரஷ் ராஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் கீதா கோவிந்தம் திரைப்படத்தில் இணைந்து நடித்தனர். அந்த சமயத்தில் அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட நட்பு பின்னர் காதலாக மலர்ந்தது. அதைத் தொடர்ந்து டியர் காம்ரேட் படத்திலும் இருவரும் இணைந்து நடித்தனர். அப்போதிருந்தே அவர்களது காதல் உறவு வலுப்பெற்று வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா இடையேயான காதல் விவகாரம் ஊடகங்களில் பல கேள்விகளை எழுப்பியது. ஆனால், இருவரும் தங்கள் உறவு குறித்து நேரடியாக பதிலளிக்காமல், மறைமுகமாகவே பதிலளித்து வந்தனர். சமீப காலமாக, தங்கள் காதலை மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்தியதன் மூலம், அவர்களது திருமணம் விரைவில் நடைபெறும் என்பது தெளிவாகியுள்ளது. தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஒரு நல்ல நாளில் விஜய் மற்றும் ராஷ்மிகா நிச்சயதார்த்தம் செய்து கொண்டனர். இரு குடும்பத்தினரின் சம்மதத்துடன் இந்த நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது என்று கூறப்படுகிறது.

எப்போது திருமணம்: அடுத்த ஆண்டு இருவரின் திருமணத்தையும் விமர்சையாக நடத்த குடும்பத்தினர் ஏற்பாடு செய்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த செய்தி விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. ராஷ்மிகாவின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் பற்றி பேசுகையில், அவர் இதற்கு முன்பு கன்னட நடிகர் ரக்ஷித் ஷெட்டியுடன் நிச்சயதார்த்தம் செய்து, பின்னர் பிரிந்துவிட்டார்.

ராஷ்மிகா மந்தனா: அதன்பிறகு அவர் தனது முழு கவனத்தையும் திரைப்படங்கள் மீது செலுத்தினார். தனது கேரியருக்காகவே அவர் தனது நிச்சயதார்த்தத்தை ரத்து செய்தார். அதன்பிறகு, அவர் இந்தியா முழுவதும் வெற்றிகரமான நாயகியாக வலம் வந்து, நேஷ்னல் கிரஷ் ஆக மாறினார். தற்போது இந்திய சினிமா துறையில் முன்னணி கதாநாயகிகளில் ஒருவராக உள்ளார்.ராஷ்மிகா மந்தனாவின் தொழில் வாழ்க்கை குறித்துப் பேசுகையில், சமீபத்தில் புஷ்பா 2 படத்தின் மூலம் மாபெரும் வெற்றியைப் பெற்றார். அதைத் தொடர்ந்து 'சாவா' திரைப்படத்தின் மூலம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியைப் பெற்றார். தற்போது 'தம்மா' என்ற இந்தி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தத் திரைப்படம் அக்டோபர் 18 அன்று வெளியாக உள்ளது.விஜய் தேவரகொண்டா நடித்த 'கிங்டம்' திரைப்படம் சமீபத்தில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

X