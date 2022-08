ஆசையை நேரடியாக சொன்ன விஜய் தேவரகொண்டா..நிறைவேற்றுவாரா லோகேஷ் கனகராஜ் !

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜுடன் இணைய காத்திருப்பதாக நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் எண்ணற்ற வேற்று மொழி படங்கள் நேரடியாக டப்பிங் செய்யப்பட்டு வெளியாகி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக தெலுங்கில் உருவாகும் படங்கள் நேரடியாக டப்பிங் செய்யப்பட்டு அதே நாளில் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில் விஜய் தேவரகொண்டா நடித்துள்ள 'லைகர்' திரைப்படம் வரும் 25ந் தேதி தமிழ் தெலுங்கு என்று பல மொழிகளில் ஒரே சமயத்தில் வெளியாக இருக்கிறது.

”விக்ரம் ரோலக்ஸ் காட்சியை பார்த்துவிட்டு சூர்யாவிடம் கேட்ட முதல் கேள்வி”: கார்த்தி சுவாரஸ்யம்

English summary

Vijay Deverakonda revealed that he is excited at the possibility of joining the Lokesh Cinematic Universe. The actor came to Chennai to promote his upcoming film Liger