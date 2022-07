நிர்வாண போட்டோஷூட்டுக்கு ரெடியான அடுத்த நடிகர்..ஆளாளுக்கு இப்படி போஸ் கொடுத்த எப்படி?

சென்னை : நிர்வாண போட்டோஷூட்டுக்கு நானும் ரெடியாக இருப்பதாக பிரபல நடிகர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக அனைத்து ஊடகங்களிலும், சமூகவலைத்தள பக்கத்திலும் டாக் ஆஃப் தி ஸ்டோரியாக இருப்பது ரன்வீர் சிங்கின் நிர்வாண போஸ் தான். ரன்வீர் சிங் நிர்வாண போட்டோஷூட்டை தொடர்ந்து, நடிகர் விஷ்ணு விஷாலும் நிர்வாணமாக போஸ் கொடுத்திருந்தார்.

இந்த விவகாரமான போட்டோஷூட்டுக்கு சிலர் ஆதரவு தெரிவித்தாலும், பலர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

“அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. அடுத்த மூவில அதையும் பார்க்கலாம்: லெஜெண்ட் அண்ணாச்சியின் அசால்ட் சம்பவங்கள்!

English summary

Koffee With Karan season 7 episode 4: Vijay Deverakonda said during the rapid fire round that he would be willing to pose nude for a photoshoot.