“பாய்காட்டுக்கு பயப்படுற ஆள் நான் இல்லை”: நெட்டிசன்களை ட்ரோல் செய்த விஜய் தேவரகொண்டா

ஐதராபாத்: விஜய் தேவரகொண்டா நடித்துள்ள 'லைகர்' திரைப்படம் வரும் 25ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பூரி ஜெகன்நாத் இயக்கியுள்ள 'லைகர்' படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா பாக்ஸராக நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், லைகர் திரைப்படம் பாய்காட் செய்யப்படுவது குறித்து விஜய் தேவரகொண்டா துணிச்சலாக பதிலளித்துள்ளார்.

English summary

Vijay Devarakonda criticized the boycott of Bollywood films. Due to this, the netizens trolled his upcoming film 'Liger.' Responding to this, Vijay Devarakonda has boldly said that he is not afraid of a boycott