பாக்ஸ் ஆபிஸ் பஞ்சாயத்தெல்லாம் இருக்கட்டும்... தியேட்டர்ல துணிவு காத்து வாங்குதே கவனிச்சீங்களா?

சென்னை: வலிமை படத்தைத் தொடர்ந்து அஜித் நடித்துள்ள துணிவு நேற்று முன்தினம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அஜித்தின் துணிவு படத்துடன் விஜய்யின் வாரிசும் நேருக்கு நேர் மோதியது.

விஜய் - அஜித் திரைப்படங்கள் 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பொங்கல் ரேஸில் களமிறங்கியதால் ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்பட்டது.

இரண்டு படங்களில் எது பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாஸ் என ரசிகர்கள் கம்பு சுத்தி வரும் நிலையில், தரமான வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

வலிமை தோல்விக்கு அப்டேட் கொடுத்தது தான் காரணம்.. துணிவு கதை ட்ரெய்லரிலேயே இருக்கு - ஹெச். வினோத்!

English summary

Ajith's Thunivu was released in theaters on the 11th. It is reported that the film got a good opening on the second day. But Vijay fans are trolling the few fans in the theater to watch Thunivu. This video is trending in social media.