பீஸ்ட் படத்துக்கு சிறப்பு காட்சி இல்லையா.. கொந்தளித்த விஜய் ரசிகர்கள்.. கடலூரில் சாலை மறியல்!

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் அடுத்த வாரம் வெளியாக உள்ள பீஸ்ட் படத்திற்கு ரசிகர்களுக்கான சிறப்பு காட்சி ரத்து என பிரபல திரையரங்கம் அறிவித்த நிலையில், விஜய் ரசிகர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 13ம் தேதி வெளியாகிறது.

அதிகாலை 4 மணிக்கே பல திரையரங்குகள் ஸ்பெஷல் ஷோவிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ள நிலையில், கடலூரில் உள்ள நியூ சினிமா திரையரங்கில் ரசிகர்களுக்கான சிறப்பு காட்சி இல்லை எனக் கூறியுள்ளார்களாம்.

English summary

Vijay fans blocks road and protest after Kadalur New Cinema theater says Big No to fans show for Beast. Police arrived and cleared the traffic jam there.