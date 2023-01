வாரிசு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்.. பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய விஜய் ரசிகர்கள்.. என்னவொரு ரசிகர் படை!

சென்னை: வாரிசு இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கே விஜய் ரசிகர்கள் மொத்தமாக குவிந்த நிலையில், வாரிசு படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவுக்காக சென்னையில் உள்ள ரோகிணி தியேட்டரில் ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் குவிந்து பட்டாசு எல்லாம் வெடித்து வாரிசு FDFS கொண்டாட்டம் போல கொண்டாடி உள்ளனர்.

வம்சி இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வாரிசு திரைப்படம் வரும் பொங்கலுக்கு ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கும் படமாக உருவாகி உள்ளது ரொம்ப சந்தோஷம் என விஜய் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

பீஸ்ட் படத்தை தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் கடந்த ஆண்டு பார்த்துட்டாங்க இந்த வருஷமும் அதை பார்க்க மாட்டாங்க என துணிவு படத்தை ட்ரோல் செய்தும் விஜய் ரசிகர்கள் பேசி உள்ளனர்.

வாரிசு மெகா தெலுங்கு சீரியல் விரைவில்.. அடடா.. ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே அஜித் ரசிகர்கள்!

English summary

Vijay fans celebrates Varisu Trailer like FDFS at Rohini theater videos trending in social media. They fire crackers at the venue gives goosebumps to fans. Varisu will clash with Thunivu this pongal.