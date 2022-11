நியூசிலாந்தில் எதிரொலித்த விஜய்யின் வாரிசு.. இந்தியா - நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் போட்டியில் சம்பவம்!

சென்னை: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேன கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது வாரிசு பதாகையை ரசிகர் ஒருவர் கேமராவுக்கு முன்பாக காட்டிய போட்டோக்கள் இணையத்தில் டிரெண்டாகி உள்ளன.

சத்யம் தியேட்டரில் படு மாஸாக விஜய்யின் பிரம்மாண்ட கட் அவுட் நிறுவப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னையின் பல முன்னணி தியேட்டர்களை வாரிசு டீம் தட்டித் தூக்கி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அஜித்தின் துணிவு படத்துடன் மோத முழு வீச்சில் ரெடியாகி வருகிறது விஜய்யின் வாரிசு பட டீம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

விஜய்யின் வாரிசு படம் தெலுங்கிலும் ரிலீஸ் செய்வதில் பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கு.. ப்ரியாமணி சுவாரஸ்யம்!

English summary

Vijay fans shows Varisu hoardings at India vs England Last ODI at New Zealand , Christ Church area. Vijay's Varisu big cut out placed in Satyam Theater and several big theaters stuns Vijay fans.