பாதி இங்கே இருக்கு.. மீதி எங்கே.. ஜிமிக்கி பொண்ணு வீடியோ பாடல் ரிலீஸ்.. விஜய் ரசிகர்கள் விரக்தி!

சென்னை: நடிகர் விஜய், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 11ம் தேதி வாரிசு திரைப்படம் வெளியானது. அந்த படத்தில் தமன் இசையமைத்து அனிருத் பாடிய ஜிமிக்கி பொண்ணு பாடல் வீடியோவை தயாரிப்பு நிறுவனம் தற்போது வெளியிட்ட நிலையில், ஹாப்பியாக வேண்டிய விஜய் ரசிகர்கள் டென்ஷனாகி உள்ளனர்.

தில் ராஜு தயாரிப்பில் இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் வெளியான வாரிசு திரைப்படம் இதுவரை 275 கோடி வசூல் ஈட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

தமன் இசையில் உருவான இந்த படத்தில் ஜிமிக்கி பொண்ணு, ரஞ்சிதமே பாடல்கள் மீது தான் ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பில் உள்ள நிலையில், ஜிமிக்கி பொண்ணு பாடல் வீடியோவை படக்குழு தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

300 கோடி வசூலை நெருங்கிய வாரிசு... விஜய் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் அடுத்த சர்ப்ரைஸ்!

English summary

Vijay fans upset after a short portion of Varisu Jimikki Ponnu video song out now. They are trending hashtag and trolled the Varisu Production team and wish to see the full version of the song immediately.