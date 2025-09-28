Karur Stampede: கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு.. விஜய் நிவாரண உதவி அறிவிப்பு!
சென்னை: தமிழக வெற்றிக்கழக தலைவர் விஜய் கரூர் மாவட்டம் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது அங்கு ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களில் குடும்பத்திற்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும், மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்களுக்கு தலா 1 லட்சம் ரூபாயும் வழங்கிடவும் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ள நிலையில், தற்போது தவெக தலைவர் விஜய் நிவாரணம் அறிவித்தள்ளார்.
தமிழக
வெற்றி
கழக
தலைவர்
விஜய்
வெளியிட்டுள்ள
அறிக்கையில்,
கற்பனைக்கும்
எட்டாத
வகையில்,
கரூரில்
நேற்று
நிகழ்ந்ததை
நினைத்து,
இதயமும்
மனதும்
மிகமிகக்
கனத்துப்
போயிருக்கும்
சூழல்.
நம்
உறவுகளை
இழந்து
தவிக்கும்
பெருந்துயர்மிகு
மனநிலையில்,
என்
மனம்
படுகிற
வேதனையை
எப்படிச்
சொல்வதென்றே
தெரியவில்லை.
கண்களும்
மனசும்
கலங்கித்
தவிக்கிறேன்.
நான்
சந்தித்த
உங்கள்
எல்லோருடைய
முகங்களும்
என்
மனதில்
வந்து
போகின்றன.
பாசமும்
நேசமும்
காட்டும்
என்
உறவுகளை
நினைக்க
நினைக்க,
அது
என்
இதயத்தை
மேலும்
மேலும்
அதன்
இடத்திலிருந்தே
நழுவச்
செய்கிறது.
என் சொந்தங்களே... நம் உயிரனைய உறவுகளை இழந்து தவிக்கும் உங்களுக்கு, சொல்லொணா வேதனையுடன் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிற அதே வேளையில், இப்பெரும் சோகத்தை உங்கள் மனதுக்கு நெருக்கமாக நின்று பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.
நிவாரண உதவி: நமக்கு ஈடு செய்யவே இயலாத இழப்புதான். யார் ஆறுதல் சொன்னாலும் நம் உறவுகளின் இழப்பைத் தாங்கவே இயலாதுதான். இருந்தும், உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக, உறவினை இழந்து தவிக்கும் நம் சொந்தங்களின் குடும்பம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தலா 20 லட்ச ரூபாயும், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருவோருக்குத் தலா 2 லட்ச ரூபாயும் அளிக்க எண்ணுகிறேன். இழப்பிற்கு முன்னால் இது ஒரு பெரும் தொகையன்றுதான். இருந்தும், இந்த நேரத்தில், என்னுடைய உறவுகளான உங்களுடன் மனம்பற்றி நிற்க வேண்டியது உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவனாக என் கடமை. அதேபோல, காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் அனைத்து உறவுகளும் மிக விரைவில் குணமடைந்து வீடு திரும்ப இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றேன். சிகிச்சையில் இருக்கும் நம் உறவுகள் அனைவருக்கும் அனைத்து உதவிகளையும் நம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் உறுதியாகச் செய்யும் என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
More from Filmibeat