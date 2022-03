சட்டையில் ரத்த கறையுடன் விஜய்...என்னவோ இருக்கு...பீஸ்ட் போஸ்டர் ரகசியம் என்ன?

சென்னை : பீஸ்ட் அறிவிப்பு இன்று வர போவதை நெல்சன் உறுதி செய்த சிறிது நேரத்திலேயே வெள்ளை சட்டையில் ரத்தக் கரையுடன் இருக்கும் விஜய்யின் புதிய ஸ்டில் ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

விஜய் நடித்து முடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. விஜய்யின் 65வது படமாக தளபதி 65 என்ற பெயருடன் இந்த படம் துவங்கப்பட்டு, அதிக எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியது. படம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் தொடர்ந்து இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது.

இன்று பீஸ்ட் அப்டேட்...விஜய் ஃபேன்ஸ் ரெடியா?....சிறப்பான தரமான சம்பவம் காத்திருக்கு

English summary

After director Nelson confirmed Beast announcement, Vijay's new still released in internet. In that poster Vijay in blood strained white shit. All Beast posters except songs Vijay had a blood strains or with gun. These poster confirmed that Beast is fully action thrilled storyline.