கமலின் விக்ரம் பட பாணியில் வாரிசு ப்ரோமோஷன்… துபாய் பறக்க விஜய் முடிவு

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கும் வாரிசு திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

வாரிசு படத்தை தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 'தளபதி 67'ல் நடிக்கிறார் விஜய்.

இந்நிலையில் வாரிசு படத்தின் ப்ரோமோஷனுக்காக நடிகர் விஜய் கமல் பாணியில் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vijay is currently acting in Varisu. The first single of this film is said to be released on Diwali. In this case, Vijay is going to Dubai for the promotion of his Varisu film. It has been reported that the trailer of Varisu will be screened at Burj Khalifa in Dubai.