‘ஜவான்’ படத்தில் ஷாருக்கானுடன் நடிக்காத விஜய்... நிறைவேறாமல் போன அட்லீயின் ஆசை… ஏன் என்னாச்சு?

சென்னை: ஷாருக்கான் நடிக்கும் 'ஜவான்' படத்தை அட்லீ மிகப் பிரம்மாண்டமாக இயக்கி வருகிறார்.

பான் இந்தியா படமாக உவாகும் ஜவானில் விஜய் சேதுபதி வில்லன் கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

ஜவான் படத்தின் ஷூட்டிங் சென்னையில், நடைபெற்ற நிலையில், விஜய் நடிப்பது குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Shah Rukh Khan was filming Jawan in Chennai for a few weeks and returned to Mumbai a few days ago. The Atlee film is scheduled to release next year. Shah Rukh Khan had tweeted excited about his one-month stay in Chennai for the shooting of Jawaan. In this case, it has been reported Vijay is not acting in Shah Rukh Khan's Jawan.