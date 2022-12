எங்கள் நெஞ்சின் அதிபதி.. மாற்றுத் திறனாளி ரசிகரை கைகளில் ஏந்திய விஜய்.. உருகும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: தீ தளபதி என்றும் எங்கள் நெஞ்சின் அதிபதி என்றும் நாங்க ஒண்ணும் சும்மா சொல்லல.. நீங்களே இந்த போட்டோக்களை பாருங்க என புஸ்ஸி ஆனந்த் விஜய்யின் லேட்டஸ்ட் போட்டோக்களை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு வருகிறார்.

VMI என விஜய் மக்கள் இயக்கமாக இருந்தது தற்போது TVMI எனும் தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாறி உள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளி ரசிகருடன் விஜய் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் 'அந்த மனசு தான் சார் கடவுள்' என டிரெண்டிங்கை திணற விட்டு வருகின்றனர்.

ரோலக்ஸ் ப்ரீக்வெல்.. கைதி 2.. கன்ஃபார்ம் பண்ண லோகேஷ் கனகராஜ்.. தளபதி 67ம் எல்சியூ தானா?

English summary

Thalapathy Vijay lifted his fan and take photos trending in social media. Bussy Anand shared those pics and Vijay fans pouring so many hearts and likes below the trending pics.