திரை தீப்பிடிப்பது கன்ஃபார்ம்.. அனிருத்தின் தரமான சம்பவம்.. இதுதான் விஜய்யின் பீஸ்ட் மோடு!

சென்னை: பீஸ்ட் டிரைலரிலேயே மூன்றாவது சிங்கிளின் காட்சிகள் மற்றும் பாடல் வரிகள் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில், பீஸ்ட் படத்தின் மூன்றாவது சிங்கிள் தற்போது வெளியாகி மிரட்டி வருகிறது.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள பீஸ்ட் திரைப்படம் வரும் ஏப்ரல் 13ம் தேதி வெளியாகிறது.

ஏற்கனவே வெளியான அரபிக் குத்து, ஜாலியோ ஜிம்கானா உள்ளிட்ட பாடல்கள் வேற லெவலில் ஹிட் அடித்துள்ள நிலையில், மூன்றாவது பாடலான பீஸ்ட் மோடு பாடல் தற்போது ரிலீஸ் ஆகி உள்ளது.

