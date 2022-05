தளபதி 67 ஹீரோயின் இவரா... வேற லெவலில் ஸ்கெட்ச் போடும் லோகேஷ் கனகராஜ்

சென்னை : தளபதி 67 படத்திற்காக தயாராகி வரும் டீம் பற்றிய அப்டேட் ரசிகர்களை உற்சாகத்தின் எல்லைக்கு கொண்டு போய் விட்டது. தினம் ஒரு அப்டேட் வெளியாகி வருவதால் தளபதி 67 படம் முதலில் வந்தால் நன்றாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

பீஸ்ட் படத்திற்கு பிறகு வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தின் ஷுட்டிங் ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தளபதி 66 படத்தின் வேலைகள் துவங்கப்பட்டு ஒரு மாதமே ஆகும் நிலையில், விஜய் அடுத்தடுத்து நடிக்க போகும் படங்களின் அப்டேட்கள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. தளபதி 67 படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் தான் இயக்க போகிறார் என தகவல் பரவி வந்தது.

அட்ஜெஸ்ட்மெண்ட்... சினிமா இன்னும் திருந்தல.. ஸ்ரீநிதி சொன்ன ஷாக் நியூஸ் !

English summary

According to latest sources, Samantha to pair with Vijay in Thalapathy 67. Samantha already played Vijay's block buster movies Katthi, Theri and Mersal. Now for ther 4th time Samantha to join in Thalapathy 67. Already Anirudh joined in Thalapathy 67 team.