தளபதி 67 விஜய்க்கு மட்டும் இல்லை... த்ரிஷாவுக்கும் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் தானாம்!: ஏன்னு தெரியுமா?

சென்னை: வாரிசு படத்தைத் தொடர்ந்து விஜய் தனது 67வது படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

முதலில் தளபதி 67 என்ற டைட்டிலில் அப்டேட் வெளியான நிலையில் தற்போது இந்தப் படத்தின் தலைப்பு லியோ என படக்குழு அறிவித்தது.

லியோ படத்தில் விஜய்யுடன் த்ரிஷாவும் லீடிங் கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

விஜய்யின் லியோ படத்தில் த்ரிஷாவும் இணைந்ததற்கான காரணம் என்னவென்று தற்போது வெளியாகி ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

The film crew announced that Thalapathy 67 starring Vijay is titled Leo. The film is releasing on 19th October on the occasion of the Ayudha Pooja holiday. It has been reported that Vijay's Leo is also Trisha's 67th film. Trisha Fans are celebrating this moment.