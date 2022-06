100 கோடி கிளப்பில் இணைந்த விஜய்யின் டாப் 5 படங்கள்...எதுன்னு தெரியுமா

சென்னை : எப்படிப்பட்ட கதையாக இருந்தாலும் இவர் நடித்தால் போதும், இவரது மாசுக்காகவே படம் ஹிட் ஆகி விடும் 100 கோடி வசூல் கன்ஃபார்ம் என தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சில நடிகர்களை தான் சொல்ல முடியும்.

அப்படி ஒரு மாஸ் இமேஜ் கொண்ட நடிகர் விஜய். இதற்கு உதாரணம் சமீபத்தில் ரிலீசான விஜய்யின் பீஸ்ட் படத்தையே கூறலாம். இந்த படம் நெகடிவ் விமர்சனங்களை அதிகம் பெற்ற போதிலும் 100 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்தது.

கில்லி படத்திற்கு பிறகு விஜய் நடிக்கும் படங்கள் அனைத்தும் குறைந்தது 50 கோடிகளையாவது வசூல் செய்து விடும். அப்படி 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்த விஜய்யின் டாப் 5 படங்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

விஜய்யை செதுக்கிய எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்.. அப்பாவை கண்டுகொள்ளாத விஜய்!

English summary

Vijay is one of the biggest stars in the tamil film industry. His movies rule the box office and fans eagerlywait for his next movie after one hit the big screens. Here we listed out Vijay's top 5 films that collected more than 100 crore at the box office worldwide.