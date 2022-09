வாரிசு, துணிவு மாஸ் ஹீரோக்களுக்கான டைட்டில்களா இது?: வேறு வழியே இல்லாமல் கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

சென்னை: அஜித்தின் 61வது படத்தின் டைட்டில், ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

துணிவு என்ற டைட்டிலில் உருவாகும் இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் கையில் துப்பாக்கியுடன் சால்ட் அன்ட் பெப்பர் லுக்கில் இருக்கிறார் அஜித்.

இந்நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு பட டைட்டில்கள் ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

துணிவா இல்ல தூக்கமா?: வடிவேலு மீம்ஸுடன் ட்ரோலாகும் அஜித்தின் துணிவு ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

English summary

Vijay is currently acting in the Varisu film. The team has announced that the title of Ajith's 61st film is 'Thunivu'. It is said that these titles are not well received by Vijay and Ajith fans. Also, they felt very disappointed