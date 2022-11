ரஜினி, கமல், விஜய்யை தொடர்ந்து இப்போ மம்முட்டியுமா…? விஜய் சேதுபதி காட்டுல மழை தான்…

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் விஜய் சேதுபதி, மல்டி ஸ்டார்ஸ் படங்களில் அதிகமாக நடித்து வருகிறார்.

ரஜினி, கமல், விஜய், ஷாருக்கான் என டாப் ஹீரோக்களுடன் நடித்துவிட்ட விஜய் சேதுபதி, அடுத்து மெகா ஸ்டார் ஒருவருடன் கலக்கப் போகிறாராம்.

அதன்படி, விஜய் சேதுபதியுடன் மலையாள முன்னணி நடிகர் மம்முட்டி இணைந்து நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜவானில் இவரு… தளபதி 67ல் அவரு… விஜய் – ஷாருக்கான் கேமியோ அக்ரிமெண்ட்

English summary

Manikandan made his debut as a director with the film Kaka Muttai. Finally, his directorial film Last Farmer was released and received a great response. In this case, it has been reported that Vijay Sethupathi and Mammootty will act together in Manikandan's next film. It is also said that the shooting of this film will start this month.