பாலிவுட்டை பதறவைத்த விஜய் சேதுபதி... Farzi வெப் சீரிஸ் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ்... OTT ஆடியன்ஸ் ரெடியா?

மும்பை: கோலிவுட்டில் வெரைட்டியான நடிகராக கலக்கி வரும் விஜய் சேதுபதி, தற்போது பாலிவுட்டிலும் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார்.

இந்தியில் டிகே & ராஜ் இணைந்து ஃபார்ஸி என்ற வெப் சீரிஸ்ஸை இயக்கியுள்ளனர்.

அமேசான் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த வெப் சீரிஸ்ஸில் விஜய் சேதுபதி லீடிங் கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

விஜய் சேதுபதியுடன் ஷாகித் கபூரும் நடித்துள்ள ஃபார்ஸி வெப் சீரிஸ் ட்ரெய்லர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

Varisu box office day 3: 2023ம் ஆண்டில் முதல் 100 கோடி கிளப்பில் இணையும் விஜய்...?

English summary

Farsi web series releases on 10th February on Amazon Prime OTT. Directed by Raj and DK, it stars Vijay Sethupathi and Shahid Kapoor in the lead roles. In this case, now the trailer of the Farsi web series has been released and it has been well received by the fans.