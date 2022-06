விஜய்சேதுபதி வில்லன் மெட்டீரியல் தான்.. ஹீரோ கிடையாது.. மாமனிதனை வம்புக்கு இழுத்த ப்ளூ சட்டை மாறன்!

சென்னை: கமர்ஷியல் படங்களைத் தான் காலி செய்கிறார் என பார்த்தால் சாதாரண பட்ஜெட் படத்துக்கும் நெகட்டிவ் விமர்சனத்தையே கொடுப்பேன் என ப்ளூ சட்டை மாறன் தனது விமர்சனத்தில் படத்தைக் கிழித்துத் தொங்க விட்டு இருந்தார்.

அதற்கு மனிதனை கொல்லலாம்.. மாமனிதனை உங்களால் கொல்ல முடியாது என இயக்குநர் சீனு ராமசாமி பதில் அளித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், வார இறுதி நாட்கள் முடிந்து வார நாட்களில் படத்தைப் பார்க்க தியேட்டருக்கு ஆளே வரல, படம் ஃபிளாப்புன்னு நான் சொன்னது சரியாகி விட்டதா என்கிற ரீதியில் ட்ரோல் செய்துள்ளார் ப்ளூ சட்டை மாறன்.

English summary

Blue Sattai Maran trolls, "Maamanithan directed by Seenu Ramasamy fails miserably at the box office with poor collection. Movie goers accept Vijay Sethupathi as Villain or Performer in a cameo. But not as solo hero."