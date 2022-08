அந்தக்காட்சிக்கு மறுத்த விஜய் சேதுபதி..’96’ பட சுவாரஸ்யம்..இதனால் தான் படம் பெருவெற்றி பெற்றதா?

விஜய் சேதுபதி திரிஷா நடித்த 96 படம் பெரு வெற்றி பெற்றது. இதற்கு காரணம் இயக்குநர் சொல்வதை மீறி தான் எடுத்த சில முடிவுகள் தான் என தற்போது விஜய்சேதுபதி பேட்டி அளித்துள்ளார்.

விஜய் சேதுபதி திரிஷா நடித்த 96 திரைப்படம் வித்தியாசமான புதிய அணுகுமுறையுடன் கூடிய கதை என்பதால் ரசிகர்களால் பெரிய அளவில் வரவேற்கப்பட்டது.

ஜானு பாத்திரம் இன்றும் ரசிகர்களால் ரசிக்கப்படுகிறது. விஜய் சேதுபதியின் அசால்ட் நடிப்பையும் ரசிகர்கள் மறக்கவில்லை.

English summary

'96' starring Vijay Sethupathi and Trisha was a super hit. Vijay Sethupathi has now given an interview that the reason was that he insisted the director not to put some scenes.