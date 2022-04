அப்பாடா...ஒரு வழியாக வெளியானது விஜய் சேதுபதியின் மாமனிதன் டிரைலர்...ரிலீஸ் எப்போ?

சென்னை : கிட்டதட்ட 3 ஆண்டுகள் காத்திருப்பிற்கு பிறகு விஜய் சேதுபதியின் மாமனிதன் படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகி உள்ளது. இதனால் படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது என ரசிகர்கள் ஆர்வமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

தென்மேற்கு பருவக்காற்று, தர்மதுரை, இடம் பொருள் ஏவல் படங்களைத் தொடர்ந்து சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நான்காவதாக நடித்துள்ள படம் மாமனிதன். காயத்ரி, கே.பி.ஏ.சி.லலிதா, குரு சோமசுந்தரம் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம். காயத்ரி, விஜய் சேதுபதியுடன் இணைந்து நடித்துள்ள ஐந்தாவது படம் இது.

Vijay Sethupathi's long awaiting movie Maamanithan trailer released today. This movie was planned to release on May 6th or May 20th. In Maamanithan movie Vijay Sethupathi played as auto driver. This is a family sentimental story.