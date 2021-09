என் மனசாட்சிக்கு மிகவும் நெருக்கமான படம் லாபம்... விஜய்சேதுபதி உருக்கம்

சென்னை : நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் நடிப்பில் சமீபத்தில் லாபம் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வித்யாசமான கருத்துக்களை பெற்று வருகிறது .

இயக்குனர் எஸ் பி ஜனநாதன் இயக்கத்தில் இரண்டாவது முறையாக விஜய் சேதுபதி இணைந்துள்ள இந்த திரைப்படம் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வெளியானது.

அந்த மனசுதான் சார்... ஏழை குடும்பத்துக்கு ஜேசிபி வாங்கி கொடுத்த பிரபல நடிகர்.. குவியும் வாழ்த்து!

நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாவதால் ரசிகர்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இருக்க இப்பொழுது லாபம் திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதியின் அசுரத்தனமான நடிப்பை ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் கொண்டாடி வருகின்றனர்.இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆச்சு விஜய் சேதுபதிக்கு என்று கேள்வியும் எழுப்பி வருகின்றனர் .

English summary

vijay sethupathi shared emotional feelings about director s.p.jananathan to his friends. vijay sethupathi also said that laabam movie is very close to my heart. he placed s.p.jananathan's photo frame in his home reception.