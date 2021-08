அதிக சம்பளம் பெறும் தென்னிந்திய நடிகராகிறார் விஜய்...எவ்வளவு தெரியுமா

சென்னை : பாக்ஸ் ஆபீசில் அதிக வசூல் காட்டும் ஹீரோ என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்து வருகிறார் விஜய். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் விஜய் இணைந்து நடித்த மாஸ்டர் படம் வசூலிலும் சாதனை படைத்துள்ளது.

கொரோனா சமயத்தில் தியேட்டர்களில் 50 சதவீதம் பார்வையாளர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்ட சமயத்திலும் இந்தியாவில் வெளியான படங்களிலேயே அதிக வசூலை பெற்றது விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படம் தான்.

மாஸ்டர் படத்தை முடித்த கையோடு, நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் பீஸ்ட் படத்தில் நடிக்க போய் விட்டார் விஜய். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த வருகிறது. இந்த படமும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கிட்டதட்ட 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ஷுட்டிங் ஏற்கனவே முடிந்து விட்டதாம்.

