பிக்பாஸில் பொதுமக்களும் பங்கேற்கலாம்..எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

பிக்பாஸ் சீசன் 6 தொடங்க உள்ள நிலையில் அதில் பொதுமக்களும் பங்கேற்கும் வாய்ப்பை விஜய் டெலிவிஷன் வழங்க உள்ளது.

பிக்பாஸ் சீசன் -6 விரைவில் தொடங்க உள்ளது. பலருடைய வாழ்க்கைப் பாதையை மாற்றிய பிக்பாஸ் தற்போது பொதுமக்களை அனுமதிக்க முடிவு செய்துள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் பங்கேற்க வாய்ப்பை வழங்குவதற்கான சில நடைமுறைகளை விஜய் டெலிவிஷன் நிர்வாகத்தினர் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

As Bigg Boss Season 6 is about to start, Vijay Television is giving an opportunity to the public to participate in it.