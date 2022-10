பூவையாரை தொடர்ந்து சொகுசு கார் வாங்கிய விஜய் டிவி சீரியல் நடிகை.. சந்தோஷத்தில் மெளனராகம் சத்யா!

சென்னை: விஜய் டிவி பிரபலங்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே வரிசையாக கார்களை வாங்கி அடுக்கி வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் விஜய் டிவியின் சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான பூவையார் புதிதாக கார் ஒன்றை வாங்கி இருந்தார்.

இந்நிலையில், மெளனராகம் 2 சீரியல் நடிகை ரவீனா தாஹாவுக்கு பரிசாக சொகுசு கார் ஒன்று கிடைத்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Vijay Tv Mounaragam 2 serial actress Raveena Daha buys a new luxurious car, Her mom gifts the car on her birthday which was celebrated on October 10th this year. She shares couple of photos with her new Morris Garage car and thanked her mom.