அடுத்த பிரம்மாண்டம்...குக் வித் கோமாளி 3 க்கு தயாராகும் விஜய் டிவி

சென்னை : பல பிரம்மாண்ட ரியாலிட்டி ஷோக்களை நடத்தி பிரபலமாக்குவதில் விஜய் டிவி முதல் இடம் பிடித்துள்ளது. இதில் பிரபலமான ஷோக்களில் ஒன்று குக் வித் கோமாளி. இதன் முதல் சீசன் நல்ல வரவேற்பையும் பிரம்மாண்ட வெற்றியையும் பெற்றதை அடுத்து, இரண்டாவது சீசன் துவங்கப்பட்டது.

பார்வையாளர்கள் தேர்வு செய்த அந்த 3 ஸ்டிராங் போட்டியாளர்கள்

இந்த நிகழ்ச்சியும் அதிக ரசிகர்களை பெற்று, பெரும் வெற்றியை பெற்றது. வித்தியாசமான சமையல் நிகழ்ச்சியான குக் வித் கோமாளி, அதிகமான ரசிகர்களையும் பெற்றுள்ளது. பிக்பாசிற்கு பிறகு அதிக ரசிகர்களை கொண்ட ரியாலிட்டி ஷோ என்றால் அது குக் வித் கோமாளி தான்.

English summary

According to latest sources, Vijay tv will planned to starts cook with comali season 3 on december second week. now bigg boss tamil season 5 was airing in vijay tv. so fans are so exicted to watch cook with comali 3.