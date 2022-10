வாரிசு படத்தில் விஜய் பயன்படுத்திய காஸ்ட்லி வாட்ச்.. அதன் விலை மட்டும் இத்தனை லட்சமா?

சென்னை: வாரிசு படத்தில் நடிகர் விஜய் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரராக நடித்துள்ளார். அவர் கையில் சாதாரண வாட்ச் இருந்தால் நல்லா இருக்குமா? என்ன?

அதற்காக பிரத்யேகமாக காஸ்ட்லி வாட்ச் ஒன்றை விஜய் தனது கையில் கட்டி நடித்துள்ளார். தீபாவளி பரிசாக வெளியான அந்த அதிரடியான போஸ்டரில் ரசிகர்கள் கண்களை கவர்ந்த அந்த வாட்ச்சை ரசிகர்கள் ஜூம் அடித்துப் பார்த்து அதன் பெயர் என்ன? அதன் விலை என்ன? என்பதை எல்லாம் கண்டு பிடித்து இருக்கின்றனர்.

விஜய் கையில் இருக்கும் அந்த வாட்ச்சின் சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் விலை குறித்து இங்கே லேசாக பார்ப்போம் வாருங்கள்..

பொங்கல் ரேஸில் விஜய் - அஜித்... நடுவில் வந்த உதயநிதி... வாரிசு படத்தையும் வாங்கிய ரெட் ஜெயன்ட்?

English summary

Vijay wears Patek Philippe Nautilus watch for Varisu movie and its price is very huge. Vijay and Ajith will do a Pongal clash after 8 years will be a real bash at the box office and it helps fans to know about who is the real king of box office.