சிவாஜி குடும்பம் விஜயகாந்திற்க்கு கடமைப்பட்டுள்ளது... பிரபு நெகிழ்ச்சி

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் சிறிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார் பிரபு.

பிரபு மட்டுமின்றி அவருடைய மகன் விக்ரம் பிரபுவும் அதில் நடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜயகாந்த் பற்றி பிரபு ஒரு நிகழ்வில் பேசியிருப்பது தற்சமயம் வைரலாகியுள்ளது.

English summary

Prabu has played a small role in Ponniyin's Selvan. It is noteworthy that not only Prabhu but also his son Vikram Prabhu acted in it. In this case, Prabhu's talk about actor Vijayakanth at the Movie Promotional event has gone viral.