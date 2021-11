ஆர்என்ஆர் மனோகர் மறைவிற்கு ட்விட்டரில் விஜயகாந்த் இரங்கல்

சென்னை : திமுக எம்.பி., என்.ஆர்.இளங்கோவின் சகோதரும் நடிகருமான மனோகர் தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர், எழுத்தாளர் மற்றும் நடிகர் என பன்முக திறமை கொண்டவர். இவர் 1994-ம் ஆண்டு மைந்தன் படத்தின் மூலம் எழுத்தாளராக அறிமுகமானார். 1995-ம் ஆண்டு கோலங்கள் திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகராகவும் துணை இயக்குனராகவும் அறிமுகமானார்.

விஜயகாந்த், கார்த்தி, தனுஷ் உள்ளிட்ட முன்னணி ஹீரோக்களுக்கு வில்லனாக நடித்தவர் மனோகரன். 2012 ம் ஆண்டு இவரது மகன் பள்ளி நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்த பிறகு கடும் சோகத்தில் இருந்து வந்தார். அதற்கு பிறகு படங்களில் சிறிய ரோல்களில் மட்டுமே நடித்து வந்தார்.

இன்னும் நம்ப முடியவில்லை... இதயம் நொறுங்கி விட்டது.. ஆர்என்ஆர் மனோகர் மரணம்.. பிரபலங்கள் உருக்கம்!

Recently actor NRN Manohar suddenly dead after ill health. he was brother of dmk mp nr ilangovan. policians and film industry celebrities shared their mourns in social media. Aftet that dmdk leader vijayakanth shared his mourn in twitter.