ப்ரைம் ஃபார்முக்கு திரும்பவுள்ள சியான் விக்ரம்.. நம்பிக்கை அளிக்கும் லைன்அப்

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் மகா நடிகர்களில் மிக முக்கியமான ஒருவர் சியான் விக்ரம்.

நடிப்பிற்காக கடினமாக உழைத்து, அந்த கதாபாத்திரமாகவே வாழ்ந்து ரசிகர்களை வியக்க வைப்பார் விக்ரம்.

3 நாள் ஷூட்டிங் தான் பாக்கியாம்.. அப்போ இந்த தீபாவளி தல தீபாவளி தான் போல #ValimaiUpdate

கடைசியாக அவரின் நடிப்பில் வெளியான படங்கள் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. அவருடைய அடுத்தடுத்த படங்கள் நம்பிக்கை அளிக்க கூடிய வகையில் உள்ளது.

English summary

Chiya Vikram is waiting for a big turn and hopes for the best in the coming days as more movies are lined up for the versatile actor.