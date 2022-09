‘விக்ரம்’ பட வெற்றி..மல்டி ஸ்டார் ஃபார்முலா தமிழ் சினிமாவில் தனி ஹீரோக்கள் ராஜ்யத்தை வீழ்த்துமா?

விக்ரம் படம் 100 நாட்களை கடந்துள்ளது. மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் புதிய நடைமுறை வந்துள்ளது.

விக்ரம் படம் வெற்றியின் மூலம் இனி தனி ஹீரோ மிகப்பெரிய நடிகராக சாதிக்கும் நடைமுறை திரையுலகில் முடிவுக்கு வருகிறதா?

கமல்ஹாசன் எனும் ஆளுமையே மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுக்க உடன் 3 ஹீரோக்களை நடிக்க வைத்ததன் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் மல்டி ஸ்டார் பாணியால் தனி ஹீரோ ஆதிக்கம் ஒழிகிறதா?

நூறு நாட்களைக் கடந்த விக்ரம்: எப்படி ஒர்க்அவுட் ஆனது கமல், லோகேஷ் கனகராஜ் சக்ஸஸ் ஃபார்முலா?

English summary

Vikram film has crossed 100 days. It has been a huge success. With this, a new practice has come into the Tamil film industry. With the success of Vikram, is the practice of a single hero becoming the biggest actor ending in the film industry?