விக்ரம் 100-வது நாள் விழா..ஆட்டோவில் வரணும்னு ஆசையான்னு திட்டினார் பாலசந்தர்..கமல் சொன்ன ஃபிளாஷ்பேக்

சென்னை: விக்ரம் படத்தின் வெற்றிக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி, தங்கள் உழைப்பின் ஒரு பகுதியை உழைப்பாளிகள் எங்களுக்கு அளித்ததுதான் வெற்றிக்கு காரணம் என கமல் தெரிவித்தார்.

விக்ரம் படத்தின் வெற்றிக்கு ஒருவர் மட்டும் காரணமாக சொல்லக்கூடாது. இதற்கு பின்னால் நூற்றுக்கணக்கானோர் உழைப்பு இருக்கிறது என்று கமல் பேசினார்.

கடந்த 10 ஆண்டு காலத்தில் எந்த பிரசீனையும் இல்லாமல் வெளியிட்ட படம் விக்ரம் தான். அந்த அளவுக்கு தம்பிகள் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டார்கள் என்று கமல் நன்றியுடன் சொன்னார்.

English summary

Kamal said that he is very happy about his success with the Vikram movie, and the reason for the success is that the hardworking people gave us a part of their labor. Vikram's success should not be attributed to just one person. Kamal said that hundreds of people worked behind this. Vikram is a film that has been released in the last 10 years without any pressure. Kamal said with gratitude that the brothers accepted that responsibility.