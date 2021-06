விஷால்31 அப்டேட் வெளியானது.. சண்டைக்காட்சியுடன் தொடங்கிய படப்பிடிப்பு

சென்னை: விஷால் நடிப்பில் இந்த ஆண்டு சக்ரா திரைப்படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனத்தை பெற்றது.

இந்நிலையில் விஷாலின் அடுத்தடுத்த படங்கள் வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கையில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

தற்போது விஷாலின் 31வது படம் குறித்து புதிய அப்டேட் ஒன்றை விஷால் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Actor is all set to rock his fans with his new movie shooting. He has released his 31st movie update to the fans.