ராயல் சல்யூட் போட வைக்கும் நல்லிணக்க பாடல்...லைக்குகளை அள்ளும் விஷ்ணு விஷாலின் எஃப்ஐஆர்

சென்னை : நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடித்துள்ள எஃப்ஐஆர் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் படத்தின் மீது அனைவரின் கவனத்தையும் திரும்ப வைக்கும் விதமாக Anthem of Harmony என்ற தலைப்பில் ஸ்பெஷல் நல்லிணக்க பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகர்களில் ஒருவர் விஷ்ணு விஷால். 2007 ம் ஆண்டு வெளியான வெண்ணிலா கபடிக்குழு படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்குள் என்ட்ரி கொடுத்தவர் விஷ்ணு விஷால். அதற்கு பிறகு இவர் நடித்த நீர்ப்பறவை, ராட்சசன் போன்ற படங்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தது. சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் படமான ராட்சசன் படத்திற்கு பிறகு ஆக்ஷன் ஹீரோவாகவே மாறி உள்ளார் விஷ்ணு விஷால்.

English summary

Vishnu Vishal's FIR movie will released on February 11th in worldwide. This movie was released in tamil as well as telugu. This movie's Anthem of Harmony album song was released today attracts everyones attention.