ஹேம்நாத்தை வெளியே விடாதீங்க...விஜே சித்ராவின் தந்தை கோர்ட்டில் புதிய மனு

சென்னை : கணவர் ஹேம்நாத் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் செய்த கொடுமையின் காரணமாகவே நடிகை சித்ரா தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது தந்தை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பதில் மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் முல்லை கேரக்டரில் நடித்து பிரபலமானவர் சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா. இவர் கால்ஸ் உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் நடித்து வந்தார். மிக குறுகிய காலத்திலேயே புகழின் உச்சிக்கு சென்ற சித்ரா, சின்னத்திரை மற்றும் சினிமாவில் பெரிய உயரத்தை அடைவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் நடிகை சித்ரா 2020 ம் ஆண்டு தான் தங்கி இருந்த ஓட்டல் அறையில் தற்கொலை செய்து கொண்டார். முதலில் தற்கொலை என சொல்லப்பட்ட நிலையில், பிறகு கணவர் ஹேம்நாத்திற்கு எதிராக பலரும் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், ஹேம்நாத்திற்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்து, விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சித்ரா உயிரிழந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆன நிலையில் அவரது மரணத்தில் இருக்கும் மர்மங்கள் இதுவரை விலகவில்லை.

English summary

In VJ Chitra death case, Hemnath filed plea to dismissed thde case against him. But now Chithra's father Kamaraj filed new plea against Hemnath. He said that Hemnath was the main accused and do not accept his plea for dismis the case.