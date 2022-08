அடுத்த காதலுக்கு ரெடியான நாக சைதன்யா.. சமந்தாவை பத்தி மட்டும் பேசாதீங்கன்னு கடுப்பாகிட்டாரு!

ஹைதராபாத்: அமீர்கானின் லால் சிங் சத்தா படம் வரும் ஆகஸ்ட் 11ம் தேதி திரையரங்குகளில் பான் இந்தியா திரைப்படமாக வெளியாகிறது.

அந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள நாக சைதன்யா சென்னை, மும்பை, ஐதராபாத் என பல இடங்களில் படத்தை புரமோட் செய்து வருகிறார்.

அப்படி சமீபத்தில் அவர் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் அடுத்த காதலுக்கு அவர் தயாராகி விட்டதை பற்றி பேசி உள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Naga Chaitanya openly told in his recent interview, ” We need to love, we need to receive love, it's like breathing" shocks fans. Naga Chaitanya seperated from Samantha last year ready to find a new love shows from his statement.