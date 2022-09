சியான் விக்ரமுக்கு என்னாச்சு..கதாபாத்திரங்கள் தேர்வில் குழப்பம்?

சென்னை: தமிழ் திரை உலகில் மிக நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் சினிமாவில் கால் பதித்தார் நடிகர் விக்ரம் அவரது போராட்டம் மற்றவருக்கு முன் உதாரணமாக அமைந்தது.

தமிழ் திரை உலகில் மிக நீண்ட காலம் அனுபவம் உள்ளவ நடிகர் விக்ரம் சமீபகாலமாக அவருடைய படங்கள் வெற்றி பெற முடியாமல் போகின்றது.

காலத்துக்கேற்ற ட்ரெண்டை பிடித்து விக்ரம் பாத்திரங்களை தேர்வு செய்யவேண்டும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

English summary

Actor Vikram, who has been in the Tamil film industry for a long time, has been unable to find success in recent films. Fans are expecting Vikram to follow the trend and choose roles.